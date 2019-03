Rentenpolitik: Rentenpräsidentin fordert Grundrente aus Steuermitteln

Bei der geplanten Aufstockung niedriger Renten handele es sich um eine Leistung, der ausdrücklich keine Beiträge gegenüberstünden, so Roßbach. Die Leistung wäre daher „in vollem Umfang“ aus Steuermitteln zu finanzieren. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will im Mai einen Gesetzentwurf für die Grundrente vorlegen – also die Höherwertung kleiner Renten nach 35 Beitragsjahren.