Rüstung: Die Hin-und-Her-Haubitze

Ein Video der ukrainischen Armee zeigt „Made in Germany“ im Einsatz. Am Rande eines Waldstücks irgendwo im umkämpften Donbass donnert das Rohr einer Panzerhaubitze 2000 in die Luft – dann rollt das 57-Tonnen-Geschütz zurück ins Dickicht, noch bevor Russland seine Position orten und zurückfeuern kann. Bis zu 50 Kilometer weit können die 14 Haubitzen aus Deutschland schießen. Ihre Beweglichkeit und Feuerkraft machten einen entscheidenden Unterschied im Krieg aus, sagt die ukrainische Regierung. An der Front steht „Made in Germany“ seit vergangenem Juni auf Dauerfeuer.