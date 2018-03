Saubere Dieselfahrzeuge: Grüne wollen blaue Plakette über Bundesrat vorantreiben

BerlinDie Grünen wollen die Einführung einer blauen Plakette für sauberere Dieselfahrzeuge auch über den Bundesrat vorantreiben. Der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck sagte am Montag in Berlin, der Frust bei Landespolitikern über die Haltung der Bundesregierung in der Dieseldebatte sei groß. Die Länder fühlten sich alleingelassen vom Bund. Deshalb sei er zuversichtlich, dass die grün-mitregierten Länder das Thema ins Plenum des Bundesrates bringen könnten. Dann müsse sich die Bundesregierung damit befassen.