Schifffahrt: Niedrigwasser am Rhein könnte Aufschwung erschweren

Das Niedrigwasser an Deutschlands wichtigster Wasserstraße Rhein erschwert Ökonomen zufolge die Erholung der heimischen Wirtschaft von der Rezession und den erwarteten Inflationsrückgang. Der Pegel an der wichtigen Engstelle Kaub bei Koblenz liegt derzeit bei nur 126 Zentimetern, nach 350 Zentimetern im Mai, wie am Dienstag aus Daten der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes hervorgeht.