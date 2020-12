Schuldenquote So hoch ist die Staatsverschuldung in Deutschland und der Welt 2020

Geld bekommt der Staat außerdem durch den Verkauf von Staatsanleihen oder Bundesschatzbriefen. Investmentfonds, Versicherungen oder Bürger können ihr Geld in Staatsanleihen anlegen und bekommen eine Rückzahlung über Jahre plus der angefallenen Zinsen. Die Nachfrage in Deutschland ist in den vergangenen Jahren allerdings stark gesunken, da das Zinsniveau sehr niedrig ist.