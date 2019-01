 Silvesterfeiern: So feierten die Menschen weltweit den Jahreswechsel

In der zentralen Innenstadt von Hannover gab es in diesem Jahr erstmal ein Böllerverbot – und das kam laut gut Polizei an. Wie sie am Silvesterabend mitteilte, warfen viele Menschen, die im Zentrum der Innenstadt feiern wollten, Raketen und Böller freiwillig in mit Wasser gefüllte Tonnen.