Sozialversicherungsbeiträge: FDP will Unternehmen von Bürokratie entlasten

Der Bürokratieaufwand für die Fälligkeit von Sozialversicherungsbeiträgen wird dabei allerdings nur auf einen zweistelligen Millionen-Betrag geschätzt. „Das Hauptproblem für Unternehmen besteht weiterhin darin, dass in jedem Monat zwei Lohnabrechnungen erforderlich sind, da mit der Zahlung im Folgemonat mögliche Differenzen auszugleichen sind“, heißt es in dem Antrag. Die FDP will laut Kemmerich erreichen, dass künftig nur noch zwölf statt 24 Abrechnungen für die Sozialversicherungsbeitrage angefertigt werden müssen.