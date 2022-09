Stadtwerke in der Krise „Lassen Sie es mich so sagen: Auf uns rollt ein Tsunami zu“

Das klingt so, als könnten Kommunen künftig ihre Bäder und den ÖPNV nicht mehr mit Gewinnen aus den Stadtwerken gegenfinanzieren?

Diesen steuerlichen Querverbund gibt es oft. Ich glaube, dass der komplett neu durchdacht werden muss. Die Kommune wird stärker in die Verantwortung kommen – besonders was die Finanzierung angeht. Am Ende zahlt natürlich der Bürger. Aber die Cashcow Stadtwerke wird nicht mehr den Beitrag leisten können, den sie in der Vergangenheit geleistet hat.