Städteranking 2021 Das Ruhrgebiet bekommt Vorbildcharakter

„Die Unternehmen kommen wegen den Studierenden hier hin“, glaubt Friederike Schneider, Leiterin des Start-up-Inkubators „Cube 5“. Sie und ihr Team beraten Gründungsinteressierte und Start-ups aus dem Bereich IT-Sicherheit. In diesem Feld mischt Bochum mittlerweile in der obersten Liga mit. Am Horst-Görtz-Institut für IT-Sicherheit etwa forschen Wissenschaftler daran, wie Anwendungen und Daten vor Hackern gesichert werden können. Dabei wird den Studierenden auch „Gründergeist mitgegeben“, wie es Schneider nennt. Erste Ausgründungen wie die Cyber-Security-Firma Escrypt wurden bereits von großen Unternehmen aufgekauft, in diesem Fall von Bosch. Jetzt gehört Escrypt zu einem der vielen Firmen, die auf das alte Opel-Gelände ziehen.