Platz 1: Wolfsburg

Im Gegensatz zu Ulm hat VW-Stadt Wolfsburg die Nase bei der ökonomischen Nachhaltigkeit vorn und verteidigt den Titel im WiWo-Nachhaltigkeitsranking. In keiner der 71 untersuchten Städte findet sich eine höhere Ingenieursdichte oder mehr Beschäftige in Forschung und Entwicklung. Dicker Wermutstropfen: Auch ein letzter Platz geht an Wolfsburg – nämlich der Punkt Beschäftigte in Nachhaltigkeitsberufen (Rang 71). Hier heißt es aufpassen und nachbessern – sonst holt sich vielleicht Ulm im nächsten Jahr den ersten Platz.



>> Die detaillierten Ergebnisse zu Wolfsburg im Städteranking 2022 finden Sie hier.

Bild: dpa