Städteranking 2022 Diese Städte sind die besten Standorte für Unternehmen

Das kann für Unternehmen den Unterschied machen in Zeiten, in denen es zunehmend an Personal mangelt. Auch Sonotec-Gründer Münch tut viel, um Fachkräfte zu finden: Seit 1995 bildet sein Unternehmen aus, begleitet die jungen Menschen eng, die zum Teil nach Magdeburg in die Berufsschule müssen und dort im Internat unterkommen. Sonotec geht in Schulen, bietet Schülerakademien an und sucht den Kontakt zu Forschungszentren und Hochschulen.