Streit über CO2-Steuer Es geht ums Klima - und ums Kanzleramt

Was die sachliche Ebene angeht: Dass eine CO2-Besteuerung so eingerichtet werden kann, dass wenig und durchschnittlich verdienende Haushalte kompensiert werden, ist klar. Der Klimaschutz-Ökonom und Regierungsberater Ottmar Edenhofer zeigt, wie das geht. Damit ist allerdings nicht die Frage beantwortet, ob dies wirklich das effizienteste Mittel ist, um den Ausstoß deutlich zu verringern. Aber möglicherweise ist die Effizienz der Maßnahme auch gar nicht das ausschlaggebende Motiv derjenigen Regierungspolitiker in der SPD, aber auch in der Union, die gerne eine neue Steuer zum Kerninhalt eines künftigen Klimaschutzgesetzes machen möchten.