Streit um Löhne: Schlichtung für Bau-Tarifrunde begonnen

BerlinFür rund 800.000 Bauarbeiter haben am Montag in Berlin Schlichtungsverhandlungen über die künftigen Tariflöhne begonnen. Als Schlichter fungiert der frühere Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement. „Ich gehe mit ziemlicher Zuversicht in diese Schlichtung“, sagte Clement zum Auftakt. Es liege allerdings „eine Menge auf dem Tisch“.