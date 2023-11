Strom- und Gaspreise Schlechte Nachricht für Verbraucher: Energiepreisbremsen laufen doch zum Jahresende aus

Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), bezeichnete es als „falsche Entscheidung“, die Preisbremsen auslaufen zu lassen. „Für die kommenden Wintermonate wäre eine Verlängerung ein wichtiges Signal für Stabilität und Sicherheit an die Verbraucherinnen und Verbraucher.“ Niemand wisse, wie sich die Preise an den Energiemärkten in den kommenden Monaten entwickelten, so Andreae.