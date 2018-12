Tabakindustrie SPD fordert neuen Anlauf für Verbot der Tabak-Plakatwerbung

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) erläutert in seiner Stellungnahme, umfassende Werbeverbote seien zentraler Bestandteil der Tabakkontrolle in allen EU-Staaten außer in Deutschland. Auch hierzulande sei der Raucheranteil in der Bevölkerung auf etwa 25 Prozent gesunken, was unter anderem auf Aufklärung, Warnhinweise, Steuererhöhungen und bestehende Werbebeschränkungen besonders im Fernsehen zurückgehe. Trotzdem liege die Raucherquote in Deutschland noch deutlich höher als in einigen vergleichbaren Industrieländern.