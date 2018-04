Tarifstreit: Berufsverkehr durch weitere Warnstreiks landesweit stark behindert

In Hannover, Braunschweig und Wolfsburg bleiben Busse und Bahnen den ganzen Tag lang stehen – obwohl Schüler gerade Abiturprüfungen schreiben müssen. In diesen drei Städten sowie in Peine, Salzgitter und Einbeck sind auch die meisten Kitas geschlossen. Am Mittag (11:30 Uhr) erwartet Verdi rund 8000 streikende Angestellte zu einer Kundgebung in Hannover – Hauptredner soll dort Verdi-Chef Frank Bsirske sein.