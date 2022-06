Trinkwasserqualität „Leitungswasser ist immer Mineralwasser vorzuziehen“

Deutschland gliedert sich in knapp 10.000 Wasserversorgungsgebiete (WVG). „Das kann ein Haushalt sein, der über einen eigenen Brunnen versorgt wird und ganze Städte beziehungsweise Stadtteile, je nach dem, wie viele Unterteilungen es dort gibt. So fungieren Flüsse oft als Trennung zwischen den Wasserversorgungsgebieten, beispielsweise in Köln“, erklärt Alexander Eckhardt, Toxikologe beim Umweltbundesamt. 2019 gab es knapp 2500 berichtspflichtige WVG, die in die Kategorie „groß“ fallen. Über 6.700 Wasserversorgungsgebiete fallen in die Kategorie „klein“ oder „mittel“. Die Gesundheitsämter und Landesbehörden überprüfen die Qualität an vielen Messstellen.