Urteil des Bundesfinanzhofs Attac ist nicht mehr gemeinnützig

Aus diesem Grunde hatte das zuständige Finanzamt Frankfurt Attac bereits 2014 die steuerliche Gemeinnützigkeit entzogen. Die NGO gewann gegen den Beschluss zwar in erster Instanz beim Hessischen Finanzgericht. Aber auf Drängen des Bundesfinanzministeriums und seines damaligen Steuerabteilungsleiters Michael Sell (der inzwischen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde) ging Hessen in Revision und bekam beim obersten deutschen Steuergericht nun recht.