US-Senator: Die USA nehmen Abschied von John McCain

Am vergangenen Samstag war er an den Folgen eines Hirntumors gestorben. Trump war danach unter wachsenden Druck geraten, die Verdienste des Kriegsveteranen und Senators öffentlich zu würdigen – was der US-Präsident am Montag schließlich tat. Am Sonntag soll McCain auf dem Gelände der Marineakademie in Annapolis im US-Bundesstaat Maryland beigesetzt werden.