USA: Nach Waffengewalt in Atlanta: Gouverneur mobilisiert Nationalgarde

Nach einem Wochenende der Gewalt mit Todesschüssen auf eine Achtjährige in Atlanta hat Georgias Gouverneur Brian Kemp die Nationalgarde mobilisiert. Zudem rief er am Montag den Notstand aus. Bis zu 1000 Nationalgardisten würden an bestimmten Orten wie dem Kapitol des Südstaats und der Residenz des Gouverneurs in Atlanta die Arbeit der Polizei unterstützen, kündigte Kemp an. Auf diese Weise solle den Sicherheitskräften ermöglicht werden, in anderen Gegenden für Ordnung zu sorgen.