Verdi-Chef: Bsirske fordert leichtere Betriebsratsbildung in Plattform-Unternehmen

„Deswegen glaube ich, dass es absolut richtig wäre, eine Durchgriffhaftung, wie wir sie in der Fleischwirtschaft durchgesetzt hatten, auch auf diese Dienste zu übertragen. Dazu sind wir in der Diskussion mit den Regierungsparteien. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt für mehr Sicherheit zu sorgen, in dieser Branche.“