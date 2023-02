Verkehrswende 49-Euro-Ticket: Verbraucherzentralen fordern Preisgarantie

Das bundesweit nutzbare Nahverkehrsticket soll zum 1. Mai starten. Es soll 49 Euro im Monat kosten, was ausdrücklich als „Einführungspreis” bezeichnet wird - spätere Erhöhungen sind also möglich. Vorgesehen ist ein digital buchbares, monatlich kündbares Abo. Das Angebot soll an das beliebte 9-Euro-Ticket aus dem vergangenen Sommer anknüpfen, das die Bürger von den deutlichen Preissteigerungen infolge des Ukraine-Kriegs entlasten sollte.