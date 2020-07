Vermögensverteilung Studie: Reichste zehn Prozent besitzen gut zwei Drittel des Vermögens

Der Reichtum in Deutschland ist einer aktuellen Studie zufolge ungleicher verteilt, als bisher angenommen. Die oberen zehn Prozent besitzen nach einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) gut zwei Drittel des Nettovermögens. Zuvor sei man von knapp 59 Prozent ausgegangen, teilten die Forscher am Mittwoch in Berlin mit.