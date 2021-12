Verschärfte Coronaregeln Kontrollpflichten lösen Boom bei Sicherheitsdiensten aus

Vergangenen Donnerstag waren die Corona-Auflagen im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) noch einmal verschärft worden. In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens gilt nun bundesweit die 2G-Regel: In Kinos und Theatern, bei Sport- und Großveranstaltungen, in Sportclubs sowie in Gaststätten haben nur Genesene und Geimpfte Zutritt, ebenso im Einzelhandel. „Der Zugang muss von den Geschäften kontrolliert werden“, heißt es im Bund-Länder-Beschluss. Doch damit sind viele Händler offenbar überfordert – auch deshalb, weil sie gerade in der Vorweihnachtszeit ihr eigenes Personal für den Verkauf brauchen.