„Vor der Nebelwand“ Deutsche haben Angst vor Altersarmut – zu Recht

Das Gros dieser Menschen, so darf angenommen werden, würde nicht von der Grundrente profitieren. Die Grundsicherung im Alter ist ja dazu da, die Lücke zwischen der Rente und dem Wert zu schließen, der im Sozialgesetzbuch als Existenzminimum gilt. Dieser ist von der individuellen Situation abhängig und entspricht dem Regelsatz von aktuell 424 Euro plus Wohnkosten plus eventuelle Mehrbedarfe, etwa bei einer Behinderung.