Wärmewende Beim Heizungsgesetz gibt es zu viele schlecht versteckte Probleme

Doch was, wenn in der Zwischenzeit ein Einbau nötig wird? Noch kennt auch niemand die Förderung. Was ist mit den Regeln, die die EU zusätzlich zum Dämmen und Heizen plant? Die Vor- und Nachteile und die endgültigen Kosten bleiben noch länger unklar für die, die sich demnächst entscheiden müssen.