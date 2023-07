Wie tickt der deutsche Konsument? „Ab einer bestimmten Einkommenshöhe sind einem Konjunktur und Inflation egal“

Die Lage am deutschen Arbeitsmarkt hat sich zuletzt eingetrübt. Kann das den Konsum zusätzlich belasten?

Ja. Der Arbeitsmarkt ist traditionell eine entscheidende Größe für den Konsum und hat die Konjunktur in den vergangenen Jahren auch in schwierigen Phasen stabilisiert. Es ist ja klar: Wenn die Menschen keine Angst um ihren Job haben, sitzt das Geld lockerer. Wir müssen nun schauen, wie es bei uns am Arbeitsmarkt weitergeht. Ich rechne aber in den kommenden Monaten nicht mit einem starken Einbruch.



