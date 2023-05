Wirtschaftsstandort Deutschland: Raus aus der Agonie – Für eine neue Wirtschafts- und Industriepolitik

Das heißt: Aussetzung von Vorschriften, Schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, einheitliche Ansprechpartner (One-Stop-Shops) und transparentere Informationen. Wir müssen uns in Deutschland nur konsequent an der Ausgestaltung dieser europäischen Initiative beteiligen, bei den Erleichterungen zugreifen, sie zügig umsetzen und auch mal vorangehen, wenn es in Europa zu lange dauert.



Drittens: Die Konzeption und noch mehr die Umsetzung von Wirtschafts- und Standortpolitik – insbesondere im Bereich der sauberen Technologien müssen Chefsache werden. Das gilt für das Bundeskanzleramt und erst recht für das Wirtschaftsministerium. Wir verlieren trotz guter Voraussetzungen als Standort täglich an Boden. Der Bundeskanzler kann mit seiner Richtlinienkompetenz dagegen arbeiten. Er kann und muss sein Kabinett vom Justiz- bis zum Arbeitsminister immer wieder auf das Projekt „Standort Deutschland“ einschwören. Er muss auf Umsetzung drängen und Blockaden auflösen. Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz muss dringender denn je als Standortminister agieren.