Woche der beruflichen Bildung: First Lady und Bildungsministerin Karliczek werben für Berufsausbildung

Auch in anderen Berufen hat die duale Ausbildung an Reiz verloren. Die Schulabgänger zieht es an die Universitäten, die Zahl der Studienanfänger ist seit Jahren ähnlich hoch wie die der neuen Lehrlinge. Dabei richtet sich das Gros der aktuell 1,2 Millionen offenen Stellen in Deutschland nicht an Akademiker, sondern an beruflich Gebildete.