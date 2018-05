Zahl offener Stellen auf Rekordhoch: Deutschen Firmen fehlen immer mehr Techniker und Informatiker

BerlinFirmen in Deutschland suchen einer Umfrage zufolge etwa 315.000 Fachleute aus technischen Berufen. Damit fehlten im sogenannten MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) im April knapp ein Drittel mehr Arbeitskräfte als vor Jahresfrist und mehr als doppelt so viel wie Anfang 2015, wie am Montag aus einer zweimal jährlichen Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorging.