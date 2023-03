Zu teuer Haushalt entlasten – Lindner verwirft Neubau-Pläne für Finanzministerium

Bundesfinanzminister Christian Lindner will nicht an den bisherigen Plänen für einen Erweiterungsbau seines Ministeriums festhalten. „Uns fehlen bezahlbare Wohnungen. Es macht daher wenig Sinn, die knappen Flächen für neue Ministerien zu nutzen”, sagte der FDP-Chef der „Bild”. „Wir werden stattdessen jetzt prüfen, ob hier nicht Wohnraum geschaffen werden kann.” Aus dem Finanzministerium hieß es in der Nacht, die Pläne für den Neubau würden mit dem Ziel überprüft, diese zu überarbeiten.