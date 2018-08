Zur Luftverbesserung: Verkehrsminister Scheuer kündigt Hardware-Nachrüstungen von Kommunalfahrzeugen an

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat zur Verbesserung der Luft in Städten Hardware-Nachrüstungen für schwere Kommunalfahrzeuge angekündigt. Diese Fahrzeuge seien rund um die Uhr im Einsatz, eine Umrüstung an der Abgas-Hardware sei deswegen sinnvoll, sagte er am Donnerstag beim Besuch eines Abgaslabors des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in Flensburg. Das Ministerium arbeite an einem Förderprogramm für kommunale Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Gewicht wie Autos der Straßenreinigung, der Müllabfuhr oder der Feuerwehr.