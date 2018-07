Zuwanderung von Arbeitskräften: Arbeitsminister will Zuwanderung für Pfleger erleichtern – Visum soll ohne Jobangebot zu haben sein

Kanzlerin Angela Merkel hatte das Einwanderungsgesetz am Freitag als "zentrales Projekt" der Koalition beschrieben. Gerade in einfachen Berufen gebe es einen großen Mangel an Fachkräften. Die Bundesagentur für Arbeit sieht keinen umfassenden Fachkräftemangel, führt aber mittlerweile 61 Berufe auf einer Liste, in denen Fachleute sehr knapp sind. Spitzenreiter ist die Altenpflege: Auf 100 freie Stellen kommen dort rechnerisch 27 arbeitslose Fachkräfte.