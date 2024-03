Bedrohung auf den Weltmeeren „Die Europäer müssen lernen, mehr Verantwortung zu übernehmen“

Wo auf der Welt sehen Sie weitere maritime Herausforderungen?

Wenn die EU ein globaler Akteur werden will, dann muss sie auch globalstrategische Betrachtungen anstellen. Dann ist auch der Indopazifik ein ganz wesentlicher Raum. Wir wissen, dass dort Krisen nicht auszuschließen sind. Wir haben im Südchinesischen Meer den größten Anteil der Bewegungen der Handelsschifffahrt überhaupt. Die EU kann früher oder später in die Situation kommen, in weiteren Regionen wirksam werden zu müssen. Die geostrategische Sicherheitslage hat sich in den letzten zwei Dekaden ständig verschlechtert. Das betrifft insbesondere die Ozeane.