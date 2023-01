Bestechungsskandal Katargate: EU-Kommission hat Millionen an verdächtige NGO gezahlt

Die EU-Kommission hat Millionenbeträge an die Nichtregierungsorganisation (NGO) „No Peace without Justice“ gezahlt, die in den Bestechungsskandal im Europäischen Parlament verwickelt ist. Für zwei aktuelle Projekte in Libyen bekommt die NGO 2,7 Millionen Euro, bestätigte die EU-Kommission der WirtschaftsWoche. Wegen des Skandals wurden davon 1,37 Millionen Euro zurückgehalten. Dieser Betrag war bisher noch nicht ausgezahlt worden.