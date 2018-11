Brexit Endzeitstimmung und Chaos in London

Doch May gibt nicht auf. Erschöpft und mit tiefen Ringen unter den Augen trat sie am Donnerstagabend vor die Presse, um den Brexit-Entwurf zu verteidigen. „Ich werde bleiben und dieses Projekt zu Ende führen“, erklärte sie den Journalisten. Politische Führung zeichne sich dadurch aus, dass man die richtigen und nicht die einfachen Entscheidungen wähle. Ein zweites Referendum werde es nicht geben; und der Vertrag, der so mühevoll ausgehandelte Plan mit Brüssel sei das Beste, was sie für die britische Bevölkerung erreichen konnte. „Von Anfang an, war es mein Ziel, den Interessen unseres Landes Priorität zu geben. Es geht hier nicht um die Interessen meiner Partei und mit Sicherheit nicht um meine persönlichen Interessen“, betonte sie. Gleichzeitig räumte die Regierungschefin ein, der vorliegende Kompromiss sei nicht perfekt – auch sie selbst habe an einigen Punkten wie etwa an der umstrittenen Notfallregelung für die irische Grenze Zweifel gehabt.