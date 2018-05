Cannabis: Griechenland setzt auf Wachstum durch Drogen

Die EU-Kommission hat die Wachstumsaussichten für das Land gerade erst nach unten revidiert und rechnet mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,9 und 2,3 Prozent in diesem und dem kommenden Jahr, statt bisher 2,5 Prozent in beiden Jahren. Griechenland erholt sich nur sehr langsam von seiner langen Rezession. 2017 war das Land zum ersten Mal seit 2006 in allen vier Quartalen gewachsen.



Die Tourismus-Branche hat stark zum Wachstum beigetragen, bisher ist allerdings unklar, welche anderen Sektoren für Dynamik sorgen könnten. Und selbst im Touristik-Sektor läuft es bei genauerem Hinsehen nicht optimal. Die Besucherzahlen steigen – auch weil viele Gäste andere Ziele am Mittelmeer aus Angst um ihre Sicherheit vermeiden. Weil es an Investitionen im Sektor fehlt, sind die Ausgaben pro Tourist rückläufig.