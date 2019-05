Daten-Macht Arbeitsminister Heil fordert Beschränkungen für Google und Co.

Heil will auf der dreitägigen Konferenz über neue Machtverhältnisse zwischen Staat und Wirtschaft in der Digitalisierung sprechen. „Wir erleben eine Verschiebung von Machtverhältnissen“, sagte er. So änderten sich die Beziehungen zwischen Regierungen und Bürgern, Nationalstaaten und Unternehmen. Das „kalifornische Modell“ mit totalem Kommerz und absoluter Marktmacht stehe dem „chinesischen Modell“ mit totaler Überwachung mit absoluter Staatsmacht gegenüber. „Wir können und müssen unseren eigenen, europäischen Weg finden“, so der Minister. Verteidigt werden müsse ein freier Markt mit sozialem Ausgleich und einem gerecht gestalteten Arbeitsmarkt.