Ein Jahr nach dem Brexit „Trump wollte Großbritannien immer nur als Pudel“

Seit dem EU-Referendum ist immer wieder die Rede von einem „Singapur-an-der-Themse“. Also der Idee, dass sich Großbritannien in eine deregulierte Steueroase vor den Toren Europas verwandeln könnte. Aber das wäre ja ein aggressiver Kurs gegenüber Europa und würde der Rolle, die Sie vorschlagen, zuwider laufen.

Absolut. Es wird interessant sein, zu sehen, was die Regierung unternehmen wird. Denn es ist ja ein attraktives Modell: Das scharfsinnige kleine Britannien, das mit seinen Technologien, seinen Ideen und seinen unternehmerischen Instinkten allen anderen davonläuft. In Wirklichkeit ist das auch ein schiefes Bild. Denn die EU-Mitgliedschaft hat ja auch Deutschland nicht davon abgehalten, zum erfolgreichsten Exporteur von Waren außerhalb der EU zu werden. Aber wir in Großbritannien mussten irgendwie die EU verlassen, um das tun zu können, was wir auch hätten tun können, ohne die EU zu verlassen. Und die konservative Partei ist gespalten. Es gibt viele neue konservative Abgeordnete in Nordengland, die Arbeiterrechte bewahren möchte und die der Globalisierung skeptisch gegenüberstehen. Und es gibt die, wie ich sie nenne, „Hohepriester des Brexits“. Also Brexit-unterstützenden Ökonomen, gewisse Thinktanks und der EU-kritische Flügel bei den Tories. Die wollen Regulierungen loswerden und sehen den Brexit als Gelegenheit, um nicht nur Europa, sondern die ganze Welt zu unterbieten, indem man eine kathartischen Moment kreativer Zerstörung schafft. Ich glaube, dass es in Wirklichkeit noch gar keinen konkreten Plan für dieses Singapur-Szenario gibt. Denn wenn man das machen möchte, aber zugleich den Anspruch erhebt, die grünste Wirtschaft der Welt zu werden, führt das zu unüberbrückbaren Gegensätze.