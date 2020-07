Einigung auf Milliardenzuschüsse Erster Durchbruch bei EU-Gipfel

20. Juli 2020

Beim EU-Sondergipfel verhandeln Bundeskanzlerin Angela Merkel und die anderen 26 Staats- und Regierungschefs bereits seit Freitagvormittag in Brüssel über ein milliardenschweres Konjunkturprogramm Bild: imago images Bild:

In den EU-Sondergipfel in Brüssel kommt an Tag vier endlich Bewegung. Legt eine Einigung auf die Coronahilfen den Grundstein dafür, dass ein Debakel doch noch verhindert werden kann?