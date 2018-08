Ende des Rettungspakets Diese Zahlen zeigen, warum Griechenland nicht gerettet ist

Eines der größten Probleme Griechenlands ist die Arbeitslosigkeit:



Arbeitslosigkeit 2008: 7,8 Prozent

Arbeitslosigkeit 2017: 21,5 Prozent



Besonders dramatisch ist die Lage bei Griechen unter 25 Jahren – und das, obwohl bereits 400.000 junge Griechen während der Krise ausgewandert sind, um ihr Glück im Ausland zu suchen.



Jugendarbeitslosigkeit 2008: 22 Prozent

Jugendarbeitslosigkeit 2017: 44 Prozent



Das Problem ist, dass es in Griechenland keine Perspektive gibt. Um die Wirtschaft anzukurbeln und Menschen in Jobs zu bringen, bräuchte es Wachstum, vor allem in der Privatwirtschaft. Das einzige, was die EU-verordneten Programme dem Land jedoch gebracht haben, sind Kürzungen. Tsipras hat da gespart, wo die Widerstände überschaubar waren: bei Renten, Löhnen, Sozialleistungen. Darin unterscheidet er sich trotz aller vorgegebenen Volksnähe nicht von seinen Vorgängern. Mindestens 1,5 Millionen Griechen leben heute nach Schätzungen in extremer Armut, also mit weniger als 176 Euro im Monat. Das sind mehr als zehn Prozent der Bevölkerung.