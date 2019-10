Erbitterte Brexit-Verhandlungen Nordirland ist der größte Hemmschuh

Was macht die irisch-nordirische Grenze so schwierig?

Die Grenze zwischen Irland und Nordirland ist der größte Hemmschuh. Keine Seite will eine harte Grenze. Der Wegfall der Grenzkontrollen ist wichtig für das Karfreitagsabkommen, mit dem 1998 nach Jahrzehnten die blutige Gewalt in der Region eingedämmt wurde. Der freie Grenzverkehr hat zudem für einen wirtschaftlichen Aufschwung auf beiden Seiten gesorgt. Wenn Großbritannien die EU verlässt, wird die Grenze mit Irland eine EU-Außengrenze. Großbritannien unterläge nicht mehr den EU-Handelsabkommen. Neue Regelungen werden nötig.



Wie will Boris Johnson die Irland-Frage lösen?

Der jüngste britische Vorschlag, der am Mittwoch der EU unterbreitet wurde, schlägt vor, dass Nordirland die EU-Zollunion verlässt. Das würde bedeuten, dass Nordirland ein anderes Zollgebiet wäre als Irland. Das würde zum Beispiel Zollkontrollen für Lkw erfordern, die die Grenze passieren. Die britische Regierung schlägt aber vor, dass die Zollerklärungen elektronisch gemacht werden. Stichprobenartige Untersuchungen solle es zwar geben, allerdings nicht an der Grenze, sondern in Lagerhäusern und an anderen ausgewiesenen Orten.