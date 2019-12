Erdrutschsieg für Johnson Der Anfang vom Ende des Vereinigten Königreichs?

Doch nicht nur mit der EU droht in den kommenden Monaten Ärger. Es wird auch immer fraglicher, ob das Vereinigte Königreich den Brexit in seiner derzeitigen Form überstehen wird. Denn das Wahlergebnis hat die regionalen Unterschiede ein weiteres Mal dramatisch verschärft. Schon beim EU-Referendum haben eigentlich nur England und Wales für den Brexit gestimmt. In Schottland und Nordirland gab es Mehrheiten dagegen.



In Nordirland haben nun zum ersten Mal mehr pro-irische Nationalisten einen Sitz in Westminster erhalten als Unionisten, die auf einem Verbleib im Vereinigten Königreich beharren. Die Zahl der Nordiren, die sich eine Wiedervereinigung mit der Republik Irland wünschen, nimmt konstant zu. Johnson hat diese Wiedervereinigung mit seinem Brexit-Deal sogar wahrscheinlicher gemacht: Schließlich würde gemäß seinem Plan eine regulatorische Grenze durch die Irische See verlaufen. Es erscheint derzeit nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis Nordirland mit der Republik Irland wiedervereinigt wird. Angesichts der explosiven Vergangenheit ist allerdings kaum zu erwarten, dass das ohne Spannungen über die Bühne gehen wird.