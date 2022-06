EU-Handelskammer: „China muss seine Grenzen öffnen“

Die strengen Corona-Maßnahmen und der Krieg in der Ukraine haben nun zumindest ein leichtes Umdenken ausgelöst. „Die jüngsten Ereignisse haben viele dazu veranlasst, sich zu fragen, wie viele Eier sie bereit sind, in ihrem China-Korb zu belassen“, schreibt die Kammer in der am Montag vorgelegten Ausgabe ihrer diesjährigen Mitgliederbefragung.