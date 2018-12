Eurokrise „Das Risiko ist deutlich gestiegen“

Laut EU-Kommission ist der Anteil der faulen Kredite in der EU im zweiten Quartal auf 3,4 Prozent gesunken. In Italien sind es aber immer noch zehn Prozent. Warum sind Italiens Banken vergleichsweise wacklig aufgestellt?

Weil sie es in den Jahren nach der Krise nur unzureichend geschafft haben, ihre Bilanzen zu bereinigen. Der Abbau der notleidenden Kredite ist eher schleppend verlaufen. Trübt sich die Konjunktur ein oder kommt es gar zu einer Rezession, dürften die Kreditausfälle wieder zunehmen. Schon jetzt sind die Märkte nervös: Wenn italienische Banken nachrangige Schulden – also besonders riskante Papiere – emittieren, müssen sie inzwischen hohe Risikoprämien zahlen. Außerdem sind die Banken in Italien stark mit dem Staat verflochten. Sie halten in erheblichem Umfang italienische Staatsanleihen, die Bestände haben sich in den vergangenen Monaten sogar weiter erhöht. Wenn sich andere Investoren beim Kauf der Anleihen zurückhalten, springen die Banken in die Bresche und stabilisieren den Anleihemarkt. Dieser Mechanismus ist allerdings mit erheblichen Risiken behaftet. Banken und Staat bilden geradezu eine Schicksalsgemeinschaft...