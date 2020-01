Fragen und Antworten Ist das jetzt schon der Brexit?

In Großbritannien mangelt es in vielen Branchen an Fachkräften. Auf viele Unternehmen käme dann – sollte die Regierung an ihren Plänen festhalten – ein regelrechter Papierkrieg mit den Behörden zu, falls sie weiter EU-Bürger anstellen wollen. Die damit verbundene Unsicherheit dürfte viele dieser EU-Bürger dazu veranlassen, sich lieber Jobs in anderen Ländern zu suchen. Großbritannien müsste dann aktiv Arbeiter in anderen Teilen der Welt anwerben, etwa in Südasien oder Afrika. Das wäre nicht ohne eine gewisse Ironie: Denn dann kämen mehr von jenen Menschen ins Land, an denen sich die Befürworter von Einschränkungen bei der Einwanderung stören.