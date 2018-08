„Gegenbuchungen“ oder „Überziehungskredit“? Darum streiten Ökonomen über Target-Salden

Ökonomen streiten aktuell darüber, ob und welche Risiken sich mit den Target-Salden verbinden. So kritisiert Hans-Werner Sinn, dass das Targetsystem im Zusammenspiel mit den nationalen Zentralbanken den Krisenländern die Möglichkeit bietet, eigenständig Geld zu schöpfen, das dann von den Bürgern und Unternehmen dieser Länder benutzt wird, um Güter und Vermögenstitel in anderen Euroländern zu erwerben. Ähnlich sieht es Frank Westermann, VWL-Professor an der Universität Osnabrück. Seiner Ansicht nach spiegeln die Target-Verbindlichkeiten "den Anteil des gedruckten Geldes wider, mit dem im Ausland Vermögenstitel wie Aktien, Staatsanleihen oder Immobilien gekauft wurden sowie um Kredite zurück zu zahlen. Im Gegenzug wurden Sicherheiten hinterlegt auf die die Bundesbank keinen direkten Zugriff hat".