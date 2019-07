Großbritannien Johnson übernimmt die Macht – und die Wirtschaft stellt sich auf Turbulenzen ein

Der Generaldirektor der Handelskammer British Chambers of Commerce, Adam Marshall, erklärte, Johnson müsse sich jetzt „an die Arbeit machen.“ „Unternehmen müssen wissen, und zwar konkret, was die Regierung unternehmen wird, um einen chaotischen, ungeordneten Brexit am 31. Oktober zu verhindern.“



Der Generalsekretär des Gewerkschaftsverbandes Trades Union Congress (TUC), Frances O’Grady, erklärte: „Wenn Herr Johnson Großbritannien wirklich vereinen will, muss er sich zunächst mit den Ursachen der Wut und Frustration der Menschen befassen.“ Austerität, niedrige Löhne und ein sinkender Lebensstandard hätten arbeitende Familien und die Gemeinden des Landes in Mitleidenschaft gezogen. „Und Ungleichheit zehrt an unserer Demokratie.“ Viele Arbeiter würden einen „katastrophalen No-Deal-Brexit“ nicht verkraften können, fügte O'Grady hinzu. Mit einem solche Szenario zu drohen, wie es Johnson in den vergangenen Wochen getan hat, zeuge von einer „rücksichtslosen Missachtung“ gegenüber Arbeitsplätzen, Rechten und gegenüber dem Frieden in Nordirland. „Kein Premierminister, dem es wirklich darum geht, Großbritannien zu vereinen und wieder aufzubauen, würde diesen Schritt gehen.“