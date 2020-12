Handelsabkommen: In jeder Hinsicht ein harter Brexit

Kurze Zeit später tritt Johnson in seinem Regierungssitz in der Downing Street vor die Kameras. Er wirkt ein wenig müder als sonst, aber energiegeladen. In seinem typischen Johnson-Stakkato haut er binnen weniger Minuten sämtliche Floskeln heraus, die man in dieser Rede erwartet hätte: Alles, was während des Referendums vor vier Jahren und vor den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr versprochen worden sei, liefere das Abkommen. Großbritannien habe sich „die Kontrolle zurückgeholt“ über sein Geld, seine Grenzen, Gesetze, seinen Handel und Fischgründe. Seine Regierung habe „das bislang größte Handelsabkommen“ unterzeichnet, das den Handel in einem Umfang von 660 Milliarden Pfund regele, erklärte Johnson. In den Bereichen, in denen Großbritannien „weltweit führend“ sei, könne London nun seine eigenen Standards festlegen, etwa in den Biowissenschaften und im Finanzsektor.