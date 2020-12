Investitionsabkommen zwischen EU und Peking Merkels Last-Minute-Deal mit China – und seine Folgen

Wie wenig Versprechen von Handelspartnern wert sind, hat die EU in der Vergangenheit erfahren. Süd-Korea hatte ebenfalls ein solches Versprechen zum Ende der Zwangsarbeit ausgesprochen, das die EU seit bald zehn Jahren nicht durchsetzen kann.

Kritiker halten zudem den Zeitpunkt des Abkommens für falsch. „Die EU verkauft sich selbst zugunsten der Profite einiger Unternehmen“, moniert Jakub Janda, Direktor des European Values Center for Security Policy in Prag. Es sei falsch den Deal abzuschließen in einem Jahr, in dem China in Hongkong gegen Völkerrecht verstoßen habe und gegen eine westliche Demokratie wie Australien so aggressiv auftrete.